"Спартак" разбирается в причинах задержания болельщиков на матче с "Зенитом"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" расследует причины задержания пятерых болельщиков команды на матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

"Спартак" проиграл "Зениту" со счетом 1:7.

"По предварительной информации пятеро болельщиков "Спартака" были задержаны в периметре стадиона. Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания, - говорится в сообщении. - Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции. Сотрудники службы безопасности "Спартака" находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона".