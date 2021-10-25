Чемпионат мира по боксу стартует в Белграде

ТАСС, 25 октября. Чемпионат мира по боксу среди мужчин стартует 25 октября в Белграде. На мировое первенство в составе российской команды отправились спортсмены, которые полтора месяца назад завоевали золотые медали на чемпионате страны в Кемерове.

Российская сборная в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта выступит на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Российские боксеры и вспомогательный персонал представят на турнире Федерацию бокса России и будут использовать аббревиатуру RBF. Вместо гимна России будет исполняться фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Капитаном российской команды на общем собрании был выбран Джамбулат Бижамов.

Генеральный секретарь Федерации бокса России в середине октября заявлял, что российским боксерам по силам выиграть общий зачет чемпионата мира. "Мы верим, что вернемся с тремя золотыми медалями. Думаю, что мы вправе рассчитывать на первое общекомандное место", - говорил он.

Чемпионат мира пройдет в 13 новых весовых категориях, которые были утверждены советом директоров Международной ассоциации бокса и вступили в силу с 1 октября 2021 года. Призовой фонд турнира впервые в истории составит $2,6 млн. Чемпионы мира в каждом весе получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., бронзовые - по $25 тыс.

Амбассадорами мирового первенства являются бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший, сербский актер Милош Бикович, французский актер Саид Тагмауи, двукратный чемпион мира Роберто Каммарелле, чемпионка Германии Зейна Нассар.

Предварительные соревнования на чемпионате мира пройдут с 25 октября по 2 ноября, полуфиналы запланированы на 4 ноября. Финалы состоятся 5 и 6 ноября.