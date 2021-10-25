Молодежная сборная Афганистана по футболу отменила поездку на матчи в Бахрейне

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная Афганистана по футболу, состоящая из игроков не старше 23 лет, отменила поездку в Бахрейн, где в понедельник стартуют матчи в одной из отборочных групп к Кубку Азии 2022 года. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на странице Афганской футбольной федерации (AFF) в Facebook.

"Из-за неблагоприятных условий в Афганистане и несмотря на усилия футбольного руководства страны отправить сборную из игроков в возрасте до 23 лет в Бахрейн для участия в отборочных матчах молодежного Кубка Азии, эта поездка была отменена, как и участие молодежной команды в упомянутых соревнованиях", - указано в тексте.

В сообщении поясняется, что молодежная команда была эвакуирована из Афганистана в Катар на одном из спецрейсов, однако из-за поздней подачи заявки и после соответствующих консультаций с Международной федерацией футбола (ФИФА) Азиатская конфедерация футбола (AFC) приняла решение о снятии афганской сборной с турнира. "ФИФА и AFC в курсе нынешней ситуации в Афганистане и находятся в тесном контакте с афганскими футбольными властями", - подчеркивается в заявлении.

Позднее в AFF проинформировали о состоявшейся в воскресенье вечером в Дохе встрече генерального секретаря афганской федерации Фазла Мохаммада Шахаба с президентом ФИФА Джанни Инфантино, на которой обсуждалась ситуация в Афганистане и будущее футбола в стране.

Пятый Кубок Азии по футболу для игроков в возрасте не старше 23 лет пройдет в июне 2022 года в Узбекистане. В отборочном турнире, проходящем с 23 октября по 2 ноября, участвуют 39 команд региона, поделенные на 11 групп. Всего в финальный турнир проходят 16 команд.

Бахрейн с 25 по 31 октября принимает у себя матчи группы C, в которую помимо команды королевства входят сборные Афганистана, Ирака и Мальдив.

Ситуация в Афганистане

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.