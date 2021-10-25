Прошлись катком. "Зенит" с рекордом разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" на своем поле разгромил московский "Спартак" со счетом 7:1 в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Это поражение стало самым крупным для красно-белых в истории национальных чемпионатов.

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"Зенит" подошел к матчу со "Спартаком" с тремя поражениями подряд во всех турнирах. Команда уступила итальянскому "Ювентусу" (0:1) в матче Лиги чемпионов, а также тульскому "Арсеналу" (1:2) и "Сочи" (1:2) в играх РПЛ. Красно-белые в преддверии встречи с "Зенитом" имели только поражение от английского "Лестера" (3:4) в Лиге Европы, а до этого команда не проигрывала на протяжении четырех матчей во всех турнирах (три победы, одна ничья). В начале игры было заметно, как защита "Спартака" постепенно начинает проваливаться - на это влиял и тот факт, что встречу из-за перебора желтых карточек пропускал защитник Самуэль Жиго. Футболисты "Зенита" с первых минут завладели преимуществом, только в стартовой десятиминутке у команды было два хороших момента. В одном из них Сердар Азмун не смог переиграть голкипера Александра Максименко при выходе один на один, в другом гостей от гола спас капитан Георгий Джикия, который головой вынес мяч с линии ворот после удара Клаудиньо. При этом красно-белые успели дважды пробить по воротам соперника: мяч после удара Виктора Мозеса пролетел рядом со штангой, а удар Романа Зобнина пришелся точно в руки Станиславу Крицюку.

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Но все же инициатива была у "Зенита", и на 20-й минуте везение "Спартака" закончилось - защитник Ярослав Ракицкий слева сделал подачу на Азмуна, который без труда переправил мяч в сетку ворот. Через восемь минут отличился Клаудиньо, он получил мяч на углу штрафной площади и пробил в дальнюю девятку. После двух мячей футболисты "Спартака" встрепенулись и создали один небольшой рывок к воротам, но после удара Руслана Литвинова из пределов штрафной мяч пролетел мимо ворот. На 36-й минуте счет до крупного довел Азмун, который снова откликнулся на подачу Ракицкого и забил свой второй гол в матче. Тайм завершил гол Андрея Мостового, который показал всю проблему обороны "Спартака" в матче с "Зенитом". Полузащитник хозяев вышел один на один с Максименко после длинной передачи со своей половины поля, Джикия в попытке отобрать мяч у соперника пробежал перед голкипером, тем самым помешав партнеру, из-за чего Мостовой с легкостью обежал двух игроков и пробил в пустые ворота. Во втором тайме "Спартак" рассыпался не сразу, команда сумела даже сократить отставание в счете - на 53-й минуте Квинси Промес получил мяч в штрафной и сильно пробил по воротам, Крицюк зацепил мяч, но не смог его отбить. Показалось, что футболистов "Зенита" этот гол только взбодрил - команда продолжила агрессивно атаковать, и спустя три минуты Мостовой восстановил преимущество хозяев. В конце матча Азмун заработал пенальти, после которого за вторую желтую карточку с поля был удален Максимилиано Кофрие. Реализовал 11-метровый удар Артем Дзюба, который забил свой 143-й гол в национальных первенствах и догнал по этому показателю Олега Веретенникова, следующий мяч в премьер-лиге выведет форварда "Зенита" на чистое первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов России. Примечательно, что активные болельщики "Зенита" не стали праздновать это достижение вместе с Дзюбой, они нередко освистывают футболиста, что сделали и в игре со "Спартаком". Точку в матче поставил Александр Ерохин, воспользовавшийся неразберихой в чужой штрафной площади после подачи с фланга.

' YouTube/Матч ТВ'

"Спартаку" не хватило агрессии После игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что сегодня был удачный день для его подопечных, однако заверил, что уже в ближайшее время команда переключится на подготовку к следующей игре. "Поздравляю команду и болельщиков с победой, - сказал Семак на онлайн-конференции. - Бывают такие дни, когда если не все, то практически все удары в створ привели к забитым мячам, достаточно красивым. Сегодня для нас хороший день, это те же три очка. Сегодня порадуемся, завтра начнем готовиться к следующему матчу".

Главный тренер "Спартака" Руй Витория считает, что команде нужно было играть агрессивнее. "Уровень нашей борьбы был недостаточным, нельзя было позволять сопернику так убегать в контратаки и забегать за спину, мы были не готовы к потерям мяча, - сказал Витория журналистам. - Изначально был план больше играть в середине, посмотреть игру соперника и после этого перехватить инициативу. Мы собирались играть ниже и агрессивнее, но соперник часто перехватывал мяч, убегал в контратаки. Это ошибка моя и игроков, ситуация будет обсуждена позже". Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что "Спартак" стал безвольной и разбалансированной командой. "Ничего, кроме недоумения, если говорить культурно, игра "Спартака" не вызывает, - сказал Колосков ТАСС. - Как можно, имея такую историю и квалифицированных футболистов, так низко опуститься?! Команда полностью разбалансированная, такое ощущение, что с игроками вообще никто из тренеров не работает. Команда безвольная, команда, которая ни в одном звене - оборона ли это, полузащита или атака - не знает, что делать". "Спартак" не может одержать победу над "Зенитом" с 27 ноября 2017 года, тогда главным тренером команды был Массимо Каррера, красно-белые в Москве победили со счетом 3:1. С тех пор московский клуб трижды сыграл вничью и проиграл четыре игры. В Санкт-Петербурге "Спартак" не может обыграть "Зенит" с 6 мая 2012 года (3:2), проведя после этого в Северной столице десять матчей в чемпионате России. Под угрозой увольнения Витория в этом сезоне не раз отвечал на вопросы о своей возможной отставке. После разгромного поражения от "Зенита" он оставил этот вопрос без ответа. "Я не стану это комментировать. Если есть вопросы по игре, я на них отвечу. Бывают сложные моменты, но именно в них нужно признать ошибки, но не делать такого рода заявления", - сказал тренер. В пресс-службе красно-белых сообщили журналистам, что разговоров об отставке Витории нет. "Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно. Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию", - говорится в заявлении.

"Спартак" впервые в матче чемпионата России пропустил шесть и более мячей, красно-белые потерпели самое крупное поражение в истории национальных первенств. Также это поражение стало одним из самых разгромных в истории клуба, крупнее красно-белые проигрывали только "Ливерпулю" в матче группового этапа Лиги чемпионов в 2017 году (0:7). В чемпионатах СССР крупнейшее поражение "Спартак" потерпел в 1984 году в игре против СКА из Ростова-на-Дону (1:6). "Зенит" в чемпионатах России побеждал владивостокскую команду "Луч-Энергия" и московское "Торпедо" со счетом 8:1. "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. "Зенит" лидирует в таблице чемпионата, набрав 26 очков. В следующем туре московский клуб 30 октября примет "Ростов", "Зенит" днем ранее дома сыграет со столичным "Динамо", которое занимает второе место и отстает от петербуржцев на три очка. Три гола в двух других матчах В первом матче воскресенья "Уфа" на своем поле сыграла вничью с казанским "Рубином". В составе хозяев отличился Гамид Агаларов, для 21-летнего форварда этот гол стал десятым в чемпионате России, он продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ. Во втором тайме защитник "Уфы" Юрий Журавлев забил гол в свои ворота.

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На 36-й минуте встречи главный арбитр матча Игорь Панин после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол, забитый полузащитником "Рубина" Хвичей Кварацхелией, из-за офсайда. Также судья отменил два 11-метровых благодаря помощи VAR - на 56-й минуте в ворота "Рубина" и на 75-й - в ворота "Уфы". "Думаю, лучше такой VAR, чем ошибки, считаю, что арбитр нормально отработал. Отмененный гол "Рубина" в первом тайме? Если бы гол засчитали, может быть, для нас это было бы даже лучше - могли еще что-то создать. И у нас, и у "Рубина" были моменты - надо было забивать", - сказал ТАСС генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. "Хорошая, динамичная игра, - добавил он. - Думаю, что в первом тайме мы владели преимуществом и были ближе к победе, а во втором тайме "Рубин" был сильнее. Закономерная ничья". "Уфа" после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Рубин" с 16 очками располагается на девятой строчке, команда Леонида Слуцкого не может выиграть с 13 сентября, когда дома разгромила "Урал" со счетом 4:0. В 13-м туре уфимцы 31 октября дома сыграют с грозненским "Ахматом", казанцы днем ранее примут ЦСКА.

В другом матче дня грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0. Единственный гол на 71-й минуте забил Сенин Себаи, для него этот мяч стал первым в текущем сезоне. "Ахмат" поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. "Урал" проиграл вторую встречу кряду и остался на последнем, 16-м месте с 9 очками. Следующий матч "Ахмат" проведет на выезде против "Уфы" 31 октября, "Урал" в этот же день сыграет в гостях с подмосковными "Химками". Тур стартовал в пятницу, в этот день "Динамо" дома разгромило "Химки" (4:1). В субботу "Краснодар" на выезде обыграл "Нижний Новгород" (4:1), "Ростов" на своем поле оказался сильнее тульского "Арсенала" (4:0), ЦСКА дома выиграл у самарских "Крыльев Советов" (3:1). Завершится 12-й тур в понедельник матчем "Локомотив" - "Сочи".