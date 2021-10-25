Гимнастка Мельникова назвала унизительным отсутствие трансляций чемпионата мира в России

Чемпионат мира не был показан на российском ТВ. Как сообщил ТАСС директор по маркетингу и коммуникациям Международной федерации гимнастики Оливье Стребель, ни одна российская телевизионная компания пока не заключила соглашение о показе и чемпионата мира по художественной гимнастике.

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россиянка Ангелина Мельникова, выигравшая на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю полный комплект наград, шокирована тем, что турнир не транслировал ни один российский телевизионный канал. Об этом она рассказала ТАСС.

"Как я могу прокомментировать то, что спортивную гимнастику не показывали ни на одном канале? Это очень обидно и даже унизительно, потому что на этот турнир с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира, - сказала Мельникова. - Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта, и о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике. Это же не какой-то Кубок мира, тем более все проходит в олимпийский сезон".

"Я была в шоке от того, что ни мои родители, ни мои родственники не могли посмотреть, как я выступала. Это просто ужасно", - добавила гимнастка.

21-летняя Мельникова завоевала единственное золото для сборной России на турнире, победив в личном многоборье. Золотая медаль мирового первенства стала для нее первой в карьере. Также на прошедшем чемпионате мира в Японии она стала второй в вольных упражнениях и третьей - в опорном прыжке. На Олимпиаде в Токио Мельникова выиграла золото командного турнира, а также две бронзовые медали - в личном многоборье и в вольных упражнениях.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Китакюсю завершился 24 октября. С 27 по 31 октября там же пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике.