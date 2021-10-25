Гимнастка Мельникова назвала унизительным отсутствие трансляций чемпионата мира в России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россиянка Ангелина Мельникова, выигравшая на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю полный комплект наград, шокирована тем, что турнир не транслировал ни один российский телевизионный канал. Об этом она рассказала ТАСС.
Чемпионат мира не был показан на российском ТВ. Как сообщил ТАСС директор по маркетингу и коммуникациям Международной федерации гимнастики Оливье Стребель, ни одна российская телевизионная компания пока не заключила соглашение о показе и чемпионата мира по художественной гимнастике.
"Как я могу прокомментировать то, что спортивную гимнастику не показывали ни на одном канале? Это очень обидно и даже унизительно, потому что на этот турнир с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира, - сказала Мельникова. - Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта, и о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике. Это же не какой-то Кубок мира, тем более все проходит в олимпийский сезон".
"Я была в шоке от того, что ни мои родители, ни мои родственники не могли посмотреть, как я выступала. Это просто ужасно", - добавила гимнастка.
21-летняя Мельникова завоевала единственное золото для сборной России на турнире, победив в личном многоборье. Золотая медаль мирового первенства стала для нее первой в карьере. Также на прошедшем чемпионате мира в Японии она стала второй в вольных упражнениях и третьей - в опорном прыжке. На Олимпиаде в Токио Мельникова выиграла золото командного турнира, а также две бронзовые медали - в личном многоборье и в вольных упражнениях.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Китакюсю завершился 24 октября. С 27 по 31 октября там же пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике.