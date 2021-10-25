Гимнастка Мельникова призналась, что на чемпионате мира ей не хватало гимна и флага России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Обладательнице золотой медали чемпионата мира по спортивной гимнастике 2021 года россиянке Ангелине Мельниковой во время выступления на турнире очень не хватало флага и гимна страны. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт, отечественные атлеты на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. На ЧМ по спортивной гимнастике в японском Китакюсю россияне выступали под флагом Федерации спортивной гимнастики России, а в честь победы Мельниковой в личном многоборье звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

"Я не испытывала дискомфорта, но, конечно, флага не хватало, - призналась Мельникова. - Не хватало очень и гимна, потому что после такой важной победы хотелось слышать гимн своей страны на пьедестале почета".

21-летняя Мельникова завоевала единственную золотую медаль для сборной России на турнире, победив в личном многоборье. Золотая медаль мирового первенства стала для нее первой в карьере. Также на прошедшем чемпионате мира в Японии она стала второй в вольных упражнениях и третьей - в опорном прыжке. На Олимпиаде в Токио Мельникова выиграла золото командного турнира, а также две бронзовые медали - в личном многоборье и в вольных упражнениях.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Китакюсю завершился 24 октября.