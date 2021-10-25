Гимнастка Мельникова заявила, что не уйдет на отдых после возвращения с чемпионата мира

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Обладательница золотой медали чемпионата мира по спортивной гимнастике 2021 года россиянка Ангелина Мельникова после возвращения из Японии не намерена отдыхать. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

На прошедшем мировом первенстве в Японии 21-летняя Мельникова завоевала золото, серебро и бронзу.

"Сразу после возвращения из Японии я приму участие в шоу Алексея Немова, а потом уеду на соревнования в Швейцарию, - сказала Мельникова. - Так что пока я точно буду выступать. Потом у меня еще будет 11 декабря шоу Gym Gala. А потом, наверное, уже поеду отдыхать".

Шоу четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова пройдет в Москве 30 октября. Мельникова вместе с Никитой Нагорным 3 ноября планируют выступить на Мемориале Артура Гандера в швейцарском Моргесе, а 7 ноября - на Кубке Швейцарии в Цюрихе.

На Олимпиаде в Токио Мельникова выиграла золото командного турнира, а также две бронзовые медали - в личном многоборье и в вольных упражнениях, апрельский чемпионат Европы в Базеле принес россиянке золотую награду в упражнениях на брусьях, серебро в личном многоборье и в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Первым крупным международным стартом 2022 года в спортивной гимнастике станет чемпионат Европы, который пройдет с 11 по 21 августа в Мюнхене. "Я не могу пока сказать, буду ли выступать на этом турнире. Мне нужно полностью восстановиться и отойти от соревнований", - заключила Мельникова.