Александр Медведев считает, что разгром "Спартака" показал потенциал "Зенита"

"Зенит" в воскресенье на "Газпром Арене" разгромил "Спартак" со счетом 7:1. Для красно-белых это поражение стало самым крупным в истории выступления в чемпионатах СССР и России.

"Матч удался и по результату, и по содержанию игры, предматчевая программа для болельщиков была интересная, - сказал Медведев. - Жалко, конечно, что ограничения действуют и на стадионе было около 19 тыс. зрителей, что соответствует нормативам в 30%. Рецепт только один - вакцинироваться как можно скорее. Борьба с пандемией идет с переменным успехом, поэтому ограничения действуют и, видимо, будут действовать еще какое-то время".

"Команда сыграла в красивый футбол и реализовала на поле тренерскую тактику, - отметил гендиректор "Зенита". - Хочу отметить всех футболистов - и тех, кто вышел в основном составе, и тех, кто вышел на замену. Голы были на загляденье - и голы [Сердара] Азмуна, и голы [Андрея] Мостового, и гол Клаудиньо, каждый мяч был очень хорош. Ну а в скорострельности у нас теперь соревнуются [Артем] Дзюба и [Александр] Ерохин (оба игрока забили по голу через пять минут после выхода на замену - прим. ТАСС)".

"Спартак" смотрелся неплохо до второго гола

Собеседник агентства отметил, что в первом тайме "Спартак" играл хорошо. "Легче всего объяснить победу слабостью соперника. "Спартак" до второго гола играл очень неплохо - посмотрите статистику первого тайма, где количество ударов в сторону ворот примерно равно, но в створ чаще бил "Зенит"; у "Спартака" было два удара в створ, которые оказались легкой добычей для [Станислава] Крицюка. Эта игра показала потенциал команды, она не будет почивать на лаврах", - заверил он.

"Можно ли сказать, что после второго гола исход матча был предрешен? Посмотрите европейские первенства, где команды отыгрываются с 0:2. Кроме того, футбол, как и история, не любит сослагательного наклонения", - продолжил Медведев.

"Поздравляю всех болельщиков в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на просторах нашей необъятной родины. Впереди сложные матчи и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Наши следующие соперники - "Динамо" и "Ювентус". Готовимся к следующим матчам", - резюмировал генеральный директор "Зенита".

"Зенит" после 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку "Динамо" составляет три очка. Встреча между этими командами состоится в 13-м туре чемпионата России в Санкт-Петербурге. Выездной матч против итальянского "Ювентуса" в группе Лиги чемпионов пройдет 2 ноября в Турине.