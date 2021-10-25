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Олимпиада-2022 в Пекине

Опубликованы антиковидные правила для спортсменов и журналистов на Олимпиаде в Пекине

Некоторым спортсменам, не прошедшим вакцинацию, могут быть предоставлены исключения на прохождение карантина
В пресс-центре Олимпийских игр в Токио Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
В пресс-центре Олимпийских игр в Токио
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 25 октября. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет "Пекин-2022" представили первую версию антикоронавирусных правил для спортсменов и журналистов на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщается на сайте МОК.

Спортсмены, прошедшие полный цикл вакцинации, будут освобождены от 21-дневного карантина. Некоторым спортсменам, не прошедшим вакцинацию, могут быть предоставлены исключения на прохождение карантина.

Атлеты будут проходить ежедневное тестирование, нахождение на сторонних объектах, не указанных в перечне правил, запрещено. По аналогии с Играми в Токио, спортсмены будут обязаны использовать приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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