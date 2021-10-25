{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

FIS: Веденин оказал сильное влияние на лыжные гонки

Двукратный олимпийский чемпион умер 22 октября в возрасте 80 лет

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Наследие двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Вячеслава Веденина является выдающимся не только из-за результатов, но и благодаря его поддержке товарищей по команде, которой он вдохновлял многие поколения лыжников. Об этом говорится в заявлении Международной федерации лыжного спорта (FIS), предоставленном ТАСС.

На эту тему
"Не оценен по достоинству при жизни". Умер олимпийский чемпион лыжник Вячеслав Веденин
"Не оценен по достоинству при жизни".

Веденин умер 22 октября в возрасте 80 лет. Он стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское золото в индивидуальной гонке, случилось это на Олимпиаде 1972 года в Саппоро.

"Конечно, с уходом Вячеслава Веденина, мир лыжных гонок потерял глубоко увлеченного спортсмена, который был частью эпохи лыжников, оказавших сильное влияние на лыжные гонки, - говорится в заявлении. - Его наследие является выдающимся не только из-за индивидуальных результатов, но и благодаря его поддержке товарищей по команде, которой он вдохновлял поколения лыжников. Семья лыжных гонок FIS опечалена новостью о смерти Вячеслава и выражает глубочайшие соболезнования его семье".

Также на Олимпиаде-1972 Веденин выиграл золото в эстафете 4х10 км и стал бронзовым призером в гонке на 50 км, на Играх 1968 года в Гренобле он завоевал серебряную медаль (гонка на 50 км). Веденин - четырехкратный чемпион мира. После завершения карьеры работал тренером.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Игорь Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба "Химки"
Подмосковная команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России
Игорь Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба "Химки"
Читать полностью