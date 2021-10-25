FIS: Веденин оказал сильное влияние на лыжные гонки

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Наследие двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Вячеслава Веденина является выдающимся не только из-за результатов, но и благодаря его поддержке товарищей по команде, которой он вдохновлял многие поколения лыжников. Об этом говорится в заявлении Международной федерации лыжного спорта (FIS), предоставленном ТАСС.

Веденин умер 22 октября в возрасте 80 лет. Он стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское золото в индивидуальной гонке, случилось это на Олимпиаде 1972 года в Саппоро.

"Конечно, с уходом Вячеслава Веденина, мир лыжных гонок потерял глубоко увлеченного спортсмена, который был частью эпохи лыжников, оказавших сильное влияние на лыжные гонки, - говорится в заявлении. - Его наследие является выдающимся не только из-за индивидуальных результатов, но и благодаря его поддержке товарищей по команде, которой он вдохновлял поколения лыжников. Семья лыжных гонок FIS опечалена новостью о смерти Вячеслава и выражает глубочайшие соболезнования его семье".

Также на Олимпиаде-1972 Веденин выиграл золото в эстафете 4х10 км и стал бронзовым призером в гонке на 50 км, на Играх 1968 года в Гренобле он завоевал серебряную медаль (гонка на 50 км). Веденин - четырехкратный чемпион мира. После завершения карьеры работал тренером.