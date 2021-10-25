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Футбол в России

Игорь Семшов покинул пост помощника главного тренера футбольного клуба "Химки"

Ранее в понедельник руководство "Химок" расторгло соглашение с главным тренером Игорем Черевченко

ТАСС, 25 октября. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов покинул пост помощника главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Семшов вошел в тренерский штаб команды в октябре 2020 года. Ранее в понедельник руководство "Химок" расторгло соглашение с главным тренером Игорем Черевченко.

Семшову 43 года, он входил в тренерский штаб тульского "Арсенала" в 2018-2020 годах под руководством Черевченко. В 2018 году Семшов возглавлял новомосковский "Химик".

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