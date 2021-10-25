Игорь Семшов покинул пост помощника главного тренера футбольного клуба "Химки"

ТАСС, 25 октября. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов покинул пост помощника главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Семшов вошел в тренерский штаб команды в октябре 2020 года. Ранее в понедельник руководство "Химок" расторгло соглашение с главным тренером Игорем Черевченко.

Семшову 43 года, он входил в тренерский штаб тульского "Арсенала" в 2018-2020 годах под руководством Черевченко. В 2018 году Семшов возглавлял новомосковский "Химик".