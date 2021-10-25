Титов объяснил, почему в России не показывали чемпионат мира по спортивной гимнастике

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной гимнастике не транслировался на российском телевидении в связи с тем, что телевизионные вещатели не успели приобрести права на показ из-за переноса окончания олимпийского цикла. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG), глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Чемпионат мира не был показан на российском ТВ. Как сообщил ТАСС директор по маркетингу и коммуникациям Международной федерации гимнастики Оливье Стребель, ни одна российская телевизионная компания пока не заключила соглашение о показе и чемпионата мира по художественной гимнастике.

"Мне жаль, что чемпионат мира не транслировался на российском телевидении, но для этого есть объективные причины. Я никого не оправдываю и никого не обвиняю, просто рассказываю, что из-за переносов только закончился предыдущий олимпийский цикл, и, как я понимаю, телевидение не успело приобрести права. Мне очень жаль, что так получилось, я считаю, что гимнастика - это вид спорта, достойный того, чтобы его смотреть", - сказал Титов.

"Они [телевизионные вещатели] объективно не успели купить права, у них и на чемпионат мира по художественной гимнастике пока нет прав. Я этим не занимаюсь. Могу сказать по этому поводу только то, что "Матч ТВ", насколько я понимаю, не успел оформить договор с FIG и приобрести права на показ [чемпионата мира по художественной гимнастике], хотя такое намерение у него есть", - добавил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября. Соревнования в столице Японии планировалось провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса они были перенесены на 2021 год.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Китакюсю завершился 24 октября. С 27 по 31 октября там же пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике.