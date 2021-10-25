РПЛ проводит проверку по факту задержания болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) проводит проверку по факту задержания пяти болельщиков московского футбольного клуба "Спартак" на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В воскресенье петербургский "Зенит" со счетом 7:1 на своем поле обыграл "Спартак" в матче 12-го тура Тинькофф-РПЛ. После игры в "Спартаке" сообщили, что сотрудники службы безопасности "Зенита" задержали пять болельщиков московского клуба. Фанаты были отпущены после составления протокола по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

"Исполняющим обязанности президента РПЛ Ашотом Хачатурянцем было принято решение оставить в Санкт-Петербурге представителей лиги, присутствовавших на матче, для обеспечения тщательного и объективного разбирательства в ситуации и оказания юридической помощи пострадавшим болельщикам", - говорится в сообщении.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 12 матчах. "Зенит" идет первым, имея в активе 26 очков после 12 встреч.