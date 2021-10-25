Турнир по ММА в Москве 5 ноября пройдет со зрителями

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Турнир по смешанным единоборствам под эгидой Absolute Championship Akhmat (ACA) пройдет 5 ноября в Москве со зрителями. Об этом ТАСС сообщил президент организации Алексей Яценко.

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

"Мы согласовали с Роспотребнадзором допуск 800 зрителей на ACA 131, который пройдет в формате COVID-free. Билеты в ограниченном количестве скоро поступят в продажу на нашем сайте, - сказал Яценко. - Посещение турнира будет возможно при предъявлении на входе действующего QR-кода, оформленного в соответствии с указом мэра Москвы от 8 июня 2020 г №68-УМ, или при наличии отрицательного ПЦР-теста".

"С начала пандемии мы ответственно соблюдаем протокол безопасности ACA. Мы принимаем во внимание нестабильную эпидемиологическую обстановку в столице и хотим обеспечить безопасность зрителей и участников. Берегите себя и свое здоровье", - добавил он.

Соревнования пройдут на арене "Баскет Холл Москва".