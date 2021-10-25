Российские фигуристы получили визы для выступления на канадском этапе Гран-при

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российская делегация получила визы в Канаду для участия во втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Паспорта с визами всех членов делегации, вылетающих на Гран-при в Канаду, получены", - сказал Горшков.

На канадском этапе выступят Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Камила Валиева, Макар Игнатов и Евгений Семененко. Также в Канаду отправятся тренеры спортсменов и технический специалист.

В ночь на вторник в Канаду вылетит группа из Санкт-Петербурга - Туктамышева, Игнатов, Семененко и их тренеры. 26 октября в 14:00 мск из Москвы отправятся Валиева, Косторная, их тренеры и технический специалист.

Этап Гран-при в Ванкувере пройдет 29-31 октября.