Глушаков: игрокам "Спартака" нужно объединиться с болельщиками после проигрыша "Зениту"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" должны объединиться с болельщиками, чтобы психологически восстановиться после поражения от санкт-петербургского "Зенита" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Спартака" Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные "Химки".

В воскресенье "Спартак" на выезде проиграл "Зениту" со счетом 1:7. "Спартак" впервые в матче чемпионата России пропустил шесть и более мячей, красно-белые потерпели самое крупное поражение в истории национального первенства. Также это поражение стало одним из крупнейших в истории клуба, крупнее красно-белые проигрывали только "Ливерпулю" в матче группового этапа Лиги чемпионов в 2017 году (0:7).

"Я думаю, что никто не ожидал такого результата, - сказал Глушаков. - Конечно, обидное поражение, выходить психологически нужно из такого состояния. Я думаю, что всем нужно объединиться - и болельщикам, и команде. Без нормальной поддержки болельщиков футболистам тяжело будет восстановиться психологически. Но и нужно, чтобы руководство поддержало ребят в такую непростую минуту для "Спартака".

"Они много пропустили за последние две игры, значит есть где-то недоработки какие-то. Но здесь нужно находиться в команде, тогда будет больше информации. А так можем только со стороны комментировать, но никому легче не будет", - добавил Глушаков.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. В следующем туре московский клуб 30 октября примет "Ростов".