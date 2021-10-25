Штангист Бочков временно отстранен на основании базы данных московской лаборатории

ТАСС, 25 октября. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского тяжелоатлета Родиона Бочкова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Он отстранен на основании данных московской лаборатории по итогам расследования Ричарда Макларена. Проба спортсмена, содержащая дегидрохлорометил-тестостерон, была взята в 2012 году. Бочков имеет право на вскрытие пробы Б.

Бочкову 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года, серебряным призером Универсиады 2017 года, чемпионом мира среди молодежи (2013) и Европы (2012) среди юниоров.

В новость внесены изменения в 16:42 мск - добавлены подробности во втором абзаце.