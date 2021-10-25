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Допинг в спорте
Обновлено 

Штангист Бочков временно отстранен на основании базы данных московской лаборатории

Проба бронзового призера чемпионата Европы, содержащая запрещенные вещества, была взята в 2012 году
Родион Бочков EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
Описание
Родион Бочков
© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

ТАСС, 25 октября. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского тяжелоатлета Родиона Бочкова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Он отстранен на основании данных московской лаборатории по итогам расследования Ричарда Макларена. Проба спортсмена, содержащая дегидрохлорометил-тестостерон, была взята в 2012 году. Бочков имеет право на вскрытие пробы Б.

Бочкову 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года, серебряным призером Универсиады 2017 года, чемпионом мира среди молодежи (2013) и Европы (2012) среди юниоров. 

В новость внесены изменения в 16:42 мск - добавлены подробности во втором абзаце.

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