Глушаков прокомментировал уход Черевченко с поста главного тренера "Химок"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Полузащитник "Химок" Денис Глушаков назвал Игоря Черевченко грамотным, требовательным специалистом и выразил уверенность в том, что у них сохранятся хорошие отношения после ухода тренера из клуба. Такое мнение Глушаков высказал ТАСС.

В понедельник Черевченко покинул пост главного тренера команды. "Химки" будут готовить тренер молодежной команды Игорь Ющенко и спортивный директор Дмитрий Ульянов.

"Я с Игорем Геннадьевичем давно работал, со времен "Локомотива", пришли вместе в "Химки", - сказал Глушаков. - Так сложилось, что пока поменялся тренерский штаб, в хороших отношениях расстались с Черевченко, идем дальше, в разных командах еще, может быть, поработаем. Это хороший специалист со своим видением футбола, требовательный. Я благодарен Игорю Геннадьевичу за совместную работу".

"У каждого тренера, наверное, есть свои черты характера. У них хороший тренерский штаб, в принципе, доходчиво все объясняли. Но есть моменты, когда уже нет результата, например, что-то не ладится. Они пришли с руководством к общему мнению, что по обоюдному согласию разойтись и все. Каких-то ожиданий насчет нового тренера нет, мое дело - играть в футбол, руководство клубов принимает решение по назначению или увольнению тренеров", - добавил собеседник агентства.

Глушаков пропустил два последних матча "Химок" против "Динамо" (1:4) и "Ахмата" (2:0) в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), но при этом находился в заявке команды. "Замечательно себя чувствую, входил в заявку, но были риски, тренерский штаб не стал рисковать моим здоровьем, - отметил Глушаков. - Это было совместное решение - один, два матча пропустить или до конца сезона [выбыть]. Риски, думаю, были бы не оправданы. Можно ли говорить, что с "Балтикой" (в матче Бетсити - Кубка России 27 октября - прим. ТАСС) смогу сыграть? Есть тренерский штаб, они примут решение играть мне или нет. Я всегда готов, и те два матча тоже был готов, желание всегда есть играть, даже на одной ноге".

Черевченко 47 лет, специалист возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. На этом посту он сменил Дмитрия Гунько, при котором команда после восьми туров занимала предпоследнее место в чемпионате России. По итогам сезона-2020/21 "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат за всю историю существования клуба. В нынешнем сезоне "Химки" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 12 матчах.