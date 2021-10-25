Памятную монету заложили на месте строительства объекта Универсиады в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заложил памятную монету в фундамент административно-бытового здания на территории спортивного комплекса "Калининец", который будет задействован в проведении Универсиады-2023. Здание с трибунами на 2,8 тыс. мест будет построено к марту 2023 года, сообщили в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга.

"Почетные гости осмотрели строительную площадку объекта XXXII Всемирных летних студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Работы по возведению здания административно-бытового комплекса с трибунами на 2 тыс. 800 мест и реконструкции легкоатлетического стадиона компания-подрядчик начала в сентябре текущего года и планирует завершить их к середине марта 2023 года. Каждый участник мероприятия заложил в основание здания памятную монету с надписью: "Калининец Универсиада 2023", - говорится в сообщении.

Стройка не помешает посетителям спортивного комплекса. После проведения международных спортивных состязаний усовершенствованная инфраструктура "Калининца" выступит наследием для екатеринбуржцев. Пропускная способность спортивного комплекса вырастет, в новых помещениях появятся дополнительные места для занятий общей физической подготовкой.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.