Карпин объяснил решение увеличить расширенный состав сборной России до 41 футболиста

Ранее в понедельник пресс-служба сборной России опубликовала список футболистов, которые могут сыграть в ноябрьских матчах против сборных Кипра и Хорватии. В него вошел 41 футболист.

"Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча, некоторые получали травмы, поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный. Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть еще и футболисты, которые "висят" на желтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией. Учитывая все эти нюансы, решили дать такой большой список", - сказал Карпин.

Сборная России встретится с командой Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге, в заключительной игре отборочного турнира россияне встретятся со сборной Хорватии 14 ноября в Сплите. Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5).