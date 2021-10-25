"Зенит" проводит расследование по ситуации с задержанием болельщиков "Спартака"

МОСКВА, 25 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит" инициировал собственное расследование по ситуации, связанной с задержанием болельщиков "Спартака" на матче чемпионата России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе санкт-петербургской команды.

Встреча 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в воскресенье. После матча "Спартак" сообщил о задержании пятерых болельщиков внутри стадиона. В понедельник Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила, что проводит проверку по факту задержания болельщиков.

"Сразу после того, как в СМИ стали появляться сообщения об инциденте с болельщиками гостей, ФК "Зенит" инициировал оперативное расследование. На данный момент известно следующее: после первого тайма порядка 40 человек с гостевой трибуны хотели покинуть матч и ожидали свои автобусы, но со слов правоохранительных органов отдельная группа отказывалась соблюдать стандартную процедуру выезда со стадиона, - говорится в сообщении. - Началась словесная перепалка, оскорбления в сторону представителей правопорядка и пять человек были задержаны. Остальные спокойно покинули арену на автобусах - все подтверждающие видеоматериалы переданы в полицию".

"Участники инцидента отказались от медицинского освидетельствования и медицинской помощи. По нашей информации, дело будет рассматривается в плоскости мелкого хулиганства, при этом, как нам стало известно, ряд задержанных уже заплатили штраф и были отпущены. Клубы находятся в тесном контакте с правоохранительными органами и лигой, мы вместе следим за ситуацией", - также говорится в сообщении.