Стартап группы "Роснано" создал датчик для оперативной диагностики сотрясения мозга

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Стартап, входящий в периметр группы "Роснано", создал и провел на специальном манекене испытания датчика, который обеспечивает своевременную диагностику травм головы у хоккеистов, боксеров, велогонщиков и представителей других видов спорта. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе группы.

На данный момент сотрясения мозга в спорте выявляют только субъективно по клинической картине. Это делает тренер, врач или сам игрок. При этом несвоевременная диагностика приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Датчик автоматически определяет силу удара и сигнализирует об опасности для игрока. Он крепится к шлему, подает световой сигнал и посылает сообщение о состоянии спортсмена, например, в мобильное приложение врача или тренера, если спортсмен получает удар, сила которого достаточна для сотрясения мозга. Тестирование датчика сотрясения головного мозга прошло на хоккейной тренировке. Его закрепили на манекене в верхней части хоккейного шлема, а профессиональные хоккеисты нанесли серию сильных бросков в визор и лобную часть шлема.

В ходе тестирования система работала стабильно, зафиксировав и проанализировав все попадания по шлему, включая опасные для здоровья и жизни. После каждого удара результат незамедлительно поступал на ноутбук.

Датчик создал стартап JarHead, входящий в группу компаний "Техноспарка" Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано", которые разрабатывают продукты для спорта с применением современных технологий и решений, включая композитную маску для защиты травмированного лица, профессиональную систему трекинга для футбола, телескопическую мачту видеосъемки, 3D-печатные узлы и детали для велосипеда.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работает 138 предприятий и R&D-центров в 37 регионах России.