Трех болельщиков "Спартака" оштрафовали за нарушение правил поведения на матче с "Зенитом"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Три болельщика "Спартака" были оштрафованы за нарушение правил поведения во время футбольного матча 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

В воскресенье петербургский "Зенит" со счетом 7:1 на своем поле обыграл "Спартак". После игры в московском клубе сообщили, что сотрудники службы безопасности "Зенита" задержали пять болельщиков московского клуба. В понедельник РПЛ сообщила, что проводит проверку по факту задержания болельщиков.

"В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков "Спартака", пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча с "Зенитом". Трое из них были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и оштрафованы на сумму от 10 до 12 тысяч рублей, - говорится в сообщении. - Также болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия сроком на один год. Помощь задержанным оказал юрист, предоставленный клубом. "Спартак" приветствует инициативу лиги - совместно с клубами и полицией - провести тщательное и подробное разбирательство обстоятельств задержания болельщиков, которое было связано с применением силы и спецсредств".