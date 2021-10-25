Теннисист Сафиуллин присоединился к сборной России для подготовки к Кубку Дэвиса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Роман Сафиуллин вошел в состав сборной России по теннису и будет принимать участие в подготовке к финальной стадии Кубка Дэвиса. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев и Рублев вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса

В понедельник пресс-служба турнира объявила, что Россию будут представлять Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

"Сафиуллин вошел шестым игроком в команду. Как минимум чтобы могли нормально тренироваться, играть спарринги, - сказал Тарпищев. - Донской был в команде на Кубке ATP в начале года, климат в команде хороший. Если кто-то получает травму, Донской и Сафиуллин будут готовы заменить".

Турнир пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Россияне в группе А сыграют с испанцами и эквадорцами. Сборная России выигрывала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах.