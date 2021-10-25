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Футбол в России

Гендиректор "Сочи" прокомментировал поражение от "Локомотива" в матче чемпионата России

Дмитрий Рубашко отметил, что команду подвела реализация моментов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Футболистам "Сочи" в матче чемпионата России с "Локомотивом" нужно было раньше активизировать давление на соперника. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

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"Сочи" в 12-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги уступил в гостях "Локомотиву" со счетом 1:2.

"Можно говорить, что не повезло. Может быть, нужно было добавить чуть раньше, активизировать давление. Отчасти были моменты, когда не повезло, но на них сетовать не хочется, а хочется уверенно выигрывать", - сказал Рубашко.

"Нужно было реализовывать моменты и создавать больше, все предпосылки к этому были. Я думаю, что главный тренер будет разбирать ситуацию, и мы будем добавлять", - добавил он.

Гендиректор прокомментировал гол Жоаозиньо со штрафного. "Стандарты - вещь классная, но для меня предпочтительнее мячи с игры после хороших комбинаций. А так, конечно, отлично пробил, я уверен в его ударах со стандартов. Еще бы с игры реализовали, могли бы дожать, но сейчас нет смысла об этом говорить, и нужно провести работу над ошибками", - отметил Рубашко.

В следующем туре "Сочи" 31 октября в гостевом матче встретится с тульским "Арсеналом".

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