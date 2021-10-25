Хоккеист Якупов считает, что с Ковальчуком в сборной не будет никаких проблем в коллективе

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 октября. /ТАСС/. Нападающий омского "Авангарда" Наиль Якупов считает, что, если Илья Ковальчук будет менеджером сборной России на Олимпийских играх в Пекине, ни в коллективе, ни в быту не будет никаких проблем. Такое мнение спортсмен высказал журналистам.

В прошлом сезоне Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе "Авангарда". По окончании сезона он расторг контракт с клубом по взаимному соглашению сторон. 18 октября главный тренер российской команды Алексей Жамнов на пресс-конференции в ТАСС объявил, что на Олимпиаде 2022 года Ковальчук будет генеральным менеджером сборной, позже Федерация хоккея России уточнила, что он будет занимать должность менеджера по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Если Ковальчук будет менеджером, то все нормально, в коллективе точно проблем не будет. Не то, что он будет как-то готовиться, он просто такой человек - его надо знать, надо видеть и, когда ты находишься с ним рядом, ты понимаешь, какой Илья. Превозносить его не буду, но в коллективе и быту никаких проблем не будет", - сказал Якупов.

Ковальчуку 38 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом "Атланта". Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009), в 2012 году российский нападающий дошел до финала Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи. В Континентальной хоккейной лиге Ковальчук побеждал также в составе санкт-петербургского СКА.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля.