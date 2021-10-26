Инна Гончаренко: фигуристка Трусова грамотно и поэтапно идет к Олимпиаде-2022

17-летняя Трусова выиграла первый этап серии Гран-при в США, в сумме за короткую и произвольную программы набрав 232,37 балла. Короткую программу спортсменка выиграла без исполнения тройного акселя, в произвольной исполнила один четверной прыжок - лутц с риппоном (руками наверх), хотя чуть больше месяца назад на контрольных прокатах в Челябинске исполняла новую программу с пятью четверными прыжками. Спортсменка облегчила программы из-за травмы ноги.

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова и ее тренеры грамотно и поэтапно подходят к главному турнира сезона - Олимпийским играм в Пекине, свидетельством чего стала ее победа на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Таким мнением с ТАСС поделилась заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

"И короткая, и произвольная программы Саши в Лас-Вегасе были выполнены чисто, без помарок и срывов - это важно, - подчеркнула Гончаренко. - Многие сейчас говорят о легком варианте ее программ, но что значит легкий вариант? Назовите мне навскидку еще одну фигуристку, которая сегодня прыгает четверной лутц с руками наверх? Я лично затрудняюсь и поэтому никак не могу назвать ее программу легкой".

"В США Трусова показала один из вариантов своей программы, поскольку и она, и ее тренерский штаб хорошо понимают, что нужно поэтапно, постепенно подвести спортсмена к основному старту - Играм в Пекине, - считает Гончаренко. - Каким может быть вариант произвольной программы Саши, мы увидели на контрольных прокатах. И считаю, что в США она прокаталась прекрасно - все было сделано грамотно, был выбран разумный вариант, и первое место было занято. Да, травм, к сожалению, не удается избегать никому, но это спорт, и тут по-другому не бывает".

Трусовой также предстоит выступление на этапе Гран-при в Токио, который пройдет с 12 по 14 ноября. Финал серии состоится в декабре в японской Осаке.