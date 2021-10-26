Гончаренко отметила возросшее качество катания фигуристки Усачевой на этапе Гран-при в США

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Ученица группы Этери Тутберидзе фигуристка Дарья Усачева к этапу серии Гран-при в США сделала свои программы качественнее и ярче, чем на контрольных прокатах в Челябинске. Таким мнением с ТАСС поделилась заслуженный тренер РФ Инна Гончаренко.

"На контрольных прокатах (в сентябре в Челябинске - прим. ТАСС) Дарья для меня не выделилась, в глаза не бросилась, но к старту в США все было доработано, стало ярче, интереснее, качественнее. Особенно короткая программа. Проделанная работа видна, и это здорово", - отметила Гончаренко.

На вопрос о шансах спортсменки на участие в Олимпийских играх в Пекине Гончаренко ответила: "Олимпийские амбиции должны быть у каждого, кто занимается спортом для результата. Рассуждать сейчас на эту тему можно как угодно - шанс дается каждому, и время покажет, кто его использует, а мы находимся в партере, будем за этим наблюдать. Те, кто соревновался с нашими девушками в США, - южнокорейская и японская спортсменки (Ен Ю и Каори Сакамото соответственно - прим. ТАСС), тоже не так просто приехали на этот этап, все тренировались, все работали, и все с амбициями".

Сезон-2021/22 стал для Усачевой дебютным на взрослом уровне, она впервые участвовала во взрослом этапе Гран-при. На взрослом чемпионате России спортсменка была четвертой.