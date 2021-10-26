Гончаренко отметила интеллектуальную утонченность программ фигуристки Ксении Синициной

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Новые программы юной фигуристки Ксении Синициной, которая тренируется в группе Светланы Пановой, отличаются интеллектуальной утонченностью, однако спортсменке еще предстоит поработать на свой рейтинг и мировую известность. Такое мнение высказала ТАСС заслуженный тренер РФ Инна Гончаренко.

Синицина успешно выступала на юниорском уровне, но в последний раз в соревнованиях она участвовала в январе 2020 года, став серебряным призером юношеской Олимпиады в Лозанне. Полноценно побороться в прошлом сезоне фигуристке не удалось из-за травмы ноги, однако на дебютном в своей карьере взрослом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе Синицина заняла четвертое место. Короткая программа фигуристки в сезоне-2021/22 поставлена на "Колыбельную" Чайковского, произвольная - на музыку из саундтрека к сериалу "Ход королевы".

"Ксюша очень порадовала, показала два чистых проката - и в короткой, и в произвольной программах. Да, сейчас ей, если так можно сказать, не хватает известности, нужно зарабатывать рейтинг, учитывая серьезную, именитую компанию соперниц, но и в этой ситуации она показывает хороший результат. И это все видят и понимают", - отметила Гончаренко.

"Я поздравляю тренерский штаб Светланы Пановой и всех девочек, которые там работают. Очень качественная, грамотная, красивая работа, - сказала Гончаренко. - Интересные программы, которые выделяются своей интеллектуальной утонченностью. Так держать".