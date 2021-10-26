РФС рассмотрит скандирования фанатами нецензурной лексики на матче "Зенит" - "Спартак"

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит рапорты о скандировании болельщиками нецензурной лексики на матче "Зенит" - "Спартак". Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

На эту тему

Матч 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" прошел 24 октября в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 7:1.

"Рассмотрим рапорт, в котором отражена информация о скандировании на матче болельщиками обеих команд нецензурной лексики, использовании пиротехники, выходы тренеров за пределы технической зоны", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК пройдет в середине недели.