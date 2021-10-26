{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС рассмотрит скандирования фанатами нецензурной лексики на матче "Зенит" - "Спартак"

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета организации состоится в середине недели
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит рапорты о скандировании болельщиками нецензурной лексики на матче "Зенит" - "Спартак". Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

На эту тему
Александр Медведев считает, что разгром "Спартака" показал потенциал "Зенита"
Александр Медведев считает, что разгром "Спартака" показал потенциал "Зенита"

Матч 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" прошел 24 октября в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 7:1.

"Рассмотрим рапорт, в котором отражена информация о скандировании на матче болельщиками обеих команд нецензурной лексики, использовании пиротехники, выходы тренеров за пределы технической зоны", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК пройдет в середине недели.

Теги
Российский футбол
Пляжный футбол
Леонов: перенос клубного чемпионата мира по пляжному футболу не повлияет на "Локомотив"
По словам тренера, игроки российского клуба "должны быть в неплохой физической форме"
Леонов: перенос клубного чемпионата мира по пляжному футболу не повлияет на "Локомотив"
Читать полностью