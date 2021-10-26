Сборная России досрочно выиграла Всемирную шахматную олимпиаду для слепых

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российская сборная за один тур до окончания одержала победу на 16-й Всемирной шахматной олимпиаде среди спортсменов с нарушением зрения, которую проводит Международная ассоциация незрячих шахматистов (IBCA). Всего в соревновании, которое проходит на греческом острове Родос, принимают участие 22 команды, сообщает официальный сайт Федерации шахмат России (ФШР).

Команда России в составе Руслана Драганова, Алексея Смирнова, Станислава Бабарыкина, Евгения Суслова, Максима Ермакова и капитана Дмитрия Андреева после восьми туров набрала 16 очков, обыграв сборные Северной Македонии, Италии, Сербии, Польши, Украины, Индии, Швеции и Испании.

"От всей души поздравляю наших спортсменов с этой уверенной победой на олимпиаде IBCA, - сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. - Своим результатом вы продемонстрировали силу нашей шахматной школы, сплоченный дух и волевой характер. Поздравляю российских болельщиков с новым крупным успехом наших шахматистов".

Второе и третье места делят команды Польши и Сербии, набравшие по 12 очков. Судьба серебряных и бронзовых медалей решится в последнем туре, который пройдет 26 октября, в матчах сборных Польши и Болгарии, Сербии и Украины. Сборная России заключительный матч проведет с командой Венгрии.