Сроки проведения клубного чемпионата мира по пляжному футболу сократили еще на день

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов пройдут с 26 по 27 октября. Об этом на видеоконференции сообщил представитель организаторов турнира.

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Турнир должен был пройти с 27 по 30 октября на "ЦСКА-Арене".

"Буквально несколько часов назад нашими партнерами, Москомспортом, было получено письмо из Роспотребнадзора, куда мы обращались с просьбой разъяснить, как мы можем проводить турнир в связи с ограничениями с 28 октября. Сегодня в разъяснительном письме нам пояснили, что турнир мы можем проводить по 27 октября включительно. А с 28-го числа не можем проводить игры ни в каком формате - ни со зрителями, ни без", - сообщил представитель.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября объявил о введении в столице локдауна с 28 октября по 7 ноября. В этот период времени будут закрыты кинотеатры, спортзалы, торговые центры, посещение музеев и театров будет разрешено только при предъявлении QR-кодов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее рассказал ТАСС, что спортивные соревнования во время нерабочих дней продолжатся с соблюдением всех ограничительных мер, в том числе по посещаемости.