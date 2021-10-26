Организаторы рассказали об изменениях формата клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вице-президент Всемирной организации пляжного футбола Габино Реналес сообщил об изменениях в расписании матчей клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве после сокращения количества игровых дней турнира в связи с пандемией. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее было объявлено, что из-за вводимых с 28 октября в Москве нерабочих дней соревнования пройдут с 26 по 27 октября.

"Игры начнутся сегодня, завтра продолжатся до обеда и после обеда. Мы приняли решение сохранить состав групп таким, каким он был до жеребьевки. Потом будут проведены полуфиналы в группах А и В. И завтра во второй половине дня будут сыграны матчи между командами, занявшими первые, вторые, третьи и четвертые места в своих группах", - сказал Реналес.

В группе А сыграют московский "Локомотив", "Васко да Гама" (Бразилия), "Леванте" (Испания) и "Насьональ" (Парагвай). В группе В выступят "Брага" (Португалия), минское "Динамо", московский "Спартак" и японский "Токио Верди".