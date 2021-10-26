ЦСКА одержал волевую победу над хабаровским "Амуром" в гостевом матче КХЛ

ТАСС, 26 октября. Московский ЦСКА со счетом 4:3 по буллитам обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске на "Платинум-Арене".

СКА одержал первую с 2017 года гостевую победу над "Авангардом" в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (32-я минута), Владислав Каменев (45), для которого эта шайба стала первой после перехода в столичный клуб из петербургского СКА, и Артем Блажиевский (55). У "Амура" отличились Александр Шаров (16), Александр Горшков (35) и Андрей Алексеев (58). Нападающий "Амура" Иван Николишин провел 100-й матч в КХЛ в карьере.

ЦСКА одержал вторую подряд победу в КХЛ и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 29 очков в 23 играх. "Амур" занимает седьмое место на Востоке с 19 очками после 23 игр.

В следующем матче ЦСКА в Новосибирске сыграет против "Сибири" 28 октября. "Амур" в тот же день дома встретится с хельсинкским "Йокеритом".