"Локомотив-Кубань" подписал контракт с двукратным чемпионом НБА Куком

ТАСС, 26 октября. Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Куинн Кук подписал контракт с российским клубом "Локомотив-Кубань". Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Соглашение с разыгрывающим защитником заключено до конца текущего сезона.

Куку 28 лет, в 2020 году Кук в составе "Лейкерс" стал чемпионом НБА, проведя 44 игры регулярного чемпионата, набирая в среднем за матч 5,1 очка и делая 1,2 подбора и 1,1 передачи. Кук также выступал за "Голден Стэйт", с которым стал чемпионом НБА в сезоне-2017/18, "Даллас" и "Нью-Орлеан".

Всего в НБА Кук провел 188 матчей в регулярных чемпионатах НБА со средней статистикой 6,4 очка, 1,7 подборов, 1,6 передач за игру. На счету разыгрывающего 40,8% реализации трехочковых бросков.

"Локомотив" располагается на восьмом месте турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, одержав две победы в четырех матчах.