В федерации заявили, что план подготовки российских лыжников к Олимпиаде будет реализован

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Все мероприятия, запланированные для подготовки сборной России по лыжным гонкам к Олимпийским играм в Пекине, будут реализованы. Об этом ТАСС сообщил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Во вторник прошло заседание президиума ФЛГР.

"Сегодня прошло рабочее совещание президиума федерации, на нем мы приняли систему отбора на Европейский юношеский олимпийский фестиваль, молодежный и юниорский чемпионаты мира. Обсудили новых членов федерации, календарный план, детские соревнования. Все решения приняты и будут опубликованы", - сказал Крянин.

"Мы обсудили вопросы [подготовки сборной к Олимпиаде], никаких накладок нет, есть мелкие шероховатости, но они преодолеваются. У нас уже все давно запланировано, мы двигаемся в нужном направлении. Все надеются и ожидают хорошего выступления от всей команды, желают удачи в предстоящем сезоне и, конечно же, на Олимпийских играх - это основной старт. До него еще время есть, ждем начала сезона, но все, что запланировано, все будет реализовано", - отметил собеседник ТАСС.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке. Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.