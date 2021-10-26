Шкарин: перенос чемпионата мира по пляжному футболу не станет проблемой для "Спартака"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Внезапный перенос клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве не является проблемой для московского "Спартака", так как все команды находятся в равных условиях. Об этом ТАСС рассказал главный тренер красно-белых Антон Шкарин.

Турнир должен был пройти с 27 по 30 октября на "ЦСКА-Арене", однако за день до старта соревнований организаторы объявили, что матчи начнутся 26 октября. Чемпионат мира завершится 27 октября. Причина переноса связана с пандемией коронавируса.

"Конечно, это все неприятно и не так, как мы планировали, но, главное, что никто не знал об этом. Наши соперники находятся ровно в такой же ситуации, так что ничего страшного нет для "Спартака": все в одинаковых условиях, всем будет тяжело, по сути практически ничего не изменилось, только стало на одну игру меньше. Я думаю, на команду никак не повлияет перенос старта турнира, мне кажется, многим клубам, которые планировали сегодня провести тренировку и вкатиться, будет даже сложнее, так как они сегодня должны сразу после прибытия начинать игру. Посмотрим, как все будет, но для "Спартака" это не будет проблемой", - сказал Шкарин.

"Главное, чтобы наши игроки из-за этого [сжатых сроков проведения турнира] не получили никаких травм, а физически мы готовы. Это будет очень сложно, но на мой взгляд, критической проблемой это не станет. Главное, повторюсь, избежать травм", - отметил собеседник ТАСС.

"Спартак" сыграет в группе В с "Брагой" (Португалия), минским "Динамо" и японским "Токио Верди". В группе А выступят московский "Локомотив", "Васко да Гама" (Бразилия), "Леванте" (Испания) и "Насьоналем" (Парагвай).