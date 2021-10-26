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Футбол в России

Матч "Крылья Советов" - "Химки" в Самаре пройдет без зрителей

Встреча чемпионата России состоится 6 ноября

САМАРА, 26 октября. /ТАСС/. Домашний матч самарского футбольного клуба "Крылья Советов" в 14-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок" пройдет 6 ноября на "Солидарность-Арене" без зрителей. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

"На сегодняшний день приостановлено проведение межрегиональных и спортивных мероприятий. Профессиональные спортивные клубы продолжают тренировочный процесс при закрытых дверях c соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в связи с невозможностью переноса матчей регулярных чемпионатов. Поэтому матчи футбольного клуба "Крылья Советов", гандбольной "Лады", хоккейных ЦСК ВВС и "Лады" и других команд пройдут без зрителей", - сообщил министр спорта.

Ограничения действуют в рамках постановления губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, по которому в регионе с 25 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за сложной обстановки с коронавирусом.

"Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице. В активе самарцев 16 очков. Отставание от четвертой строчки, которая дает право сыграть в еврокубках в новом сезоне, составляет 5 очков. Следующий матч команда проведет 30 октября в гостях против "Краснодара".

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Российский футболАзаров, Дмитрий Игоревич
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