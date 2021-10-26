Суд удовлетворил апелляцию "Спартака" по поводу неправомерности выплат Газизову

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московский арбитражный суд принял апелляцию компании "Капитальные активы", одного из акционеров футбольного клуба "Спартак", на вердикт арбитража о признании законным решения совета директоров клуба передать полномочия председателю совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с бывшим гендиректором клуба Шамилем Газизовым. Об этом ТАСС сообщила юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы "Спартака".

"Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу "Капитальных активов" и признать недействительным решение совета директоров "Спартака". Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено, - сказала Завьялова. - Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 млн рублей признано судом незаконным. Сейчас у "Спартака" появилось право взыскать с Газизова 88 млн рублей".

"Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял", - добавила она.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" о выплате компенсации. "Мы понимали, что решение Октябрьского суда не оставят в том виде, в котором оно было вынесено, - с грубейшими процессуальными нарушениями", - отметила Завьялова.

Газизов был назначен гендиректором "Спартака" в середине июля 2020 года и ушел в отставку в начале декабря.