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Футбол в России

Газизов заявил, что последнее решение суда по "Спартаку" его не касается

Во вторник суд удовлетворил апелляцию одного из акционеров "Спартака" на решение, касающееся выплаты Газизову выходного пособия

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов заявил ТАСС, что последнее судебное решение, связанное с выплатой ему компенсации после увольнения, не касаются лично его.

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Во вторник Московский арбитражный суд принял апелляцию компании "Капитальные активы", одного из акционеров "Спартака", на вердикт арбитража о признании законным решения совета директоров клуба передать полномочия председателю совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с Газизовым. Юрист клуба Татьяна Завьялова сообщила ТАСС, что соглашение о выплате Газизову выходного пособия в 400 млн рублей признано незаконным.

"Здесь претензии к Федуну, а не ко мне. Они отказались от претензий ко мне, меня эти вещи не касаются. Это внутрикорпоративный спор, который всегда может быть между акционерами", - сказал Газизов.

Газизов был назначен гендиректором "Спартака" в середине июля 2020 года и ушел в отставку в начале декабря.

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