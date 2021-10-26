Газизов заявил, что последнее решение суда по "Спартаку" его не касается

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов заявил ТАСС, что последнее судебное решение, связанное с выплатой ему компенсации после увольнения, не касаются лично его.

Во вторник Московский арбитражный суд принял апелляцию компании "Капитальные активы", одного из акционеров "Спартака", на вердикт арбитража о признании законным решения совета директоров клуба передать полномочия председателю совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с Газизовым. Юрист клуба Татьяна Завьялова сообщила ТАСС, что соглашение о выплате Газизову выходного пособия в 400 млн рублей признано незаконным.

"Здесь претензии к Федуну, а не ко мне. Они отказались от претензий ко мне, меня эти вещи не касаются. Это внутрикорпоративный спор, который всегда может быть между акционерами", - сказал Газизов.

Газизов был назначен гендиректором "Спартака" в середине июля 2020 года и ушел в отставку в начале декабря.