Президент "Оренбурга" надеется, что реконструкция стадиона "Газовик" завершится к апрелю

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Реконструкция домашнего стадиона футбольного клуба "Оренбург" при оптимистичном варианте завершится к апрелю. Об этом ТАСС сообщил президент оренбургского клуба Василий Еремякин.

Работы по увеличению вместимости стадиона "Газовик" начались 1 июля, число мест на трибунах увеличится с 7,5 тыс. до 10 тыс.

"Процесс реконструкции идет в соответствии с графиком, мы проводим все необходимые и запланированные работы, - сказал Еремякин. - Подрядчик укомплектовался практически всеми строительными материалами, так что поставленная задача будет решена. Кроме того, для улучшения бытовых условий строим раздевалки, думаю, что ко второму кругу, в марте, футболисты будут находиться в новых раздевалках".

"Одной из позиций лицензирования клубов для выступления в РПЛ является наличие Wi-Fi, решен вопрос, заключен договор с подрядчиком, либо в марте, либо к началу нового сезона будет Wi-Fi в чаше стадиона. Также есть и другие разные вопросы, которые мы успешно продвигаем. Кроме того, изыскали денежные средства и планируем к началу сезона-2022/23 заменить искусственный газон на новый, последней модификации. Надеемся, что при оптимистичном варианте основные работы по стадиону к апрелю мы будем заканчивать, примерно такая задача стоит, будем стремиться к этому", - добавил Еремякин.

"Оренбург" в прошедшем сезоне занял второе место в турнирной таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), дающее право выступить в Тинькофф - Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Однако клуб в сезоне-2021/22 снова играет в ФНЛ, так как не сумел получить лицензию на выступление в РПЛ, поскольку его домашний стадион "Газовик" не соответствует требованиям лиги по вместимости. В нынешнем сезоне "Оренбург" лидирует в ФНЛ, набрав 41 очко в 19 играх.