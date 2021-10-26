Президент WADA: роль государств в борьбе с допингом сложно переоценить

ТАСС, 26 октября. Правительства государств по всему миру играют важную роль в борьбе с допингом, и обеспечение сотрудничества стран с антидопинговыми организациями в рамках Всемирного антидопингового кодекса должно быть приоритетом для ЮНЕСКО. Об этом заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которая проходит в Париже.

"Роль правительств стран в борьбе с допингом сложно переоценить, посредством законодательства, политики, административной практики и финансирования они могут предпринимать действия, недоступные спортивному сообществу или WADA. В частности, они могут ограничивать доступность допинговых веществ, усиливать пограничный контроль и финансировать антидопинговые организации. При эффективном применении конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте представляет собой надежный инструмент, который дополняет Всемирный антидопинговый кодекс. Обеспечение того, чтобы государства-участники придерживались его, должно быть приоритетом для ЮНЕСКО", - сказал Банька.

"Спортсмены, которые нарушают правила, сталкиваются с серьезными последствиями, то же касается и антидопинговых организаций и спортивных федераций, однако не существует наказания для правительств стран, которые играют не по правилам. На мой взгляд, это слабое звено в системе, пришло время заняться этим вопросом, они должны сталкиваться с серьезными последствиями при невыполнении условий кодекса. Все мы - WADA, ЮНЕСКО и правительства стран - должны сотрудничать, чтобы восполнить этот пробел. Я считаю это необходимым ради того, чтобы сделать борьбу с допингом не только спортивным, но и социальным явлением", - заключил Банька.