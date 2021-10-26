Кудашов: приход в "Динамо" хоккеиста Белова связан с травмами защитников

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Появление в хоккейном клубе "Динамо" защитника Антона Белова связано с рядом повреждений у других игроков обороны. Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

Белов становился чемпионом мира 2014 года, серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером турнира. Является обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, за который выступал последние семь лет.

"У нас выбыл [Андрей] Педан, [Никита] Новиков уедет, еще есть кое-какие микроповреждения, поэтому подстраховались", - сказал Кудашов.

"Динамо" во вторник обыграло "Локомотив" со счетом 4:1. "Хочу поблагодарить игроков: были самоотдача и настрой. Надежно сыграли в обороне, хорошие голы забили, надежно сыграл вратарь", - сказал тренер.