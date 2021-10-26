Миронов: хоккеисты "Спартака" при необходимости смогут постоять за себя в игре с "Сочи"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" смогут при необходимости постоять за себя в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Сочи", но будут выходить играть в хоккей, а не драться. Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Борис Миронов.

Во вторник "Спартак" обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 5:3. В следующем матче московский клуб 28 октября примет "Сочи", который возглавляет известный в прошлом тафгай Андрей Назаров.

"Мы не "Витязь" 2000-х годов, мы будем выходить настраиваться только на победу, разберем, естественно, соперника, разберем его плюсы и минусы и постараемся воспользоваться минусами и нейтрализовать плюсы. Если нужно, то у нас ребята могут постоять за себя, не думаю, что кто-то струсит, я за своих ребят ручаюсь, но, самое главное, будем выходить играть в хоккей, а там уже будем смотреть по ситуации", - сказал Миронов.

Также главный тренер "Спартака" прокомментировал вызов своих подопечных в сборные для участия в ноябрьских международных турнирах. Во вторник стало известно, что на Кубок Карьяла в Финляндии в составе национальной команды отправятся защитники Александр Никишин и Егор Савиков, а также нападающий Василий Пономарев, на Кубок Германии в составе олимпийской сборной - нападающий Максим Цыплаков, а в молодежную команду для подготовки к Турниру четырех наций в Швеции - защитник Дмитрий Костенко.

"Все клубы КХЛ работают на сборную, поэтому мы только рады, что ребята вызваны в сборную. И в первую, и в олимпийскую, и в молодежную. Это для них огромный стимул, возможность доказать, что они на правильном пути. Самое главное - не останавливаться, а работать, работать и еще раз работать", - отметил Миронов.

Во вторник "Спартак" одержал пятую победу подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ и располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 очками в активе.