Красноярский футбольный клуб "Тотем" планирует запустить социальную франшизу

КРАСНОЯРСК, 27 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тотем" из Красноярска намерен распространить в виде социальной франшизы свой благотворительный проект помощи семьям с детьми и детям-сиротам на другие регионы России. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию АНО ФК "Тотем" и автор проекта Евгений Иванов.

В конце прошлого года "Тотем" открыл в Красноярске первый в России детский благотворительный магазин. Вещи, которые проекту передают горожане, распределяются среди нуждающихся - многодетных и неполных семей, воспитанников детских домов. Оставшиеся вещи продаются, а полученные средства идут на нужды "Тотема", где занимаются дети из детских домов и школ-интернатов, многодетных семей.

"Благотворительный проект "Тотемка", который мы сформировали, - большая система помощи детям. Она включает в себя пункты приема вещей по всему Красноярску, логистический склад, социальные пункты выдачи вещей и благотворительный магазин. Постепенно идем к тому, чтобы сформировать социальную франшизу, которая будет распространяться по другим территориям", - сказал Иванов.

По его мнению, подобные меры поддержки для семей с детьми и детей-сирот нужно сформировать по всей стране. "На улучшение качества жизни населения, особенно семей с детьми, нацелено и федеральное руководство, и подобные социальные проекты. Будет замечательно, если у нас получится внедрить данную практику в других регионах России", - добавил собеседник агентства.

В ближайшее время благотворительный проект "Тотемка" готовиться охватить соседние с региональным центром муниципалитеты. Уже сейчас вещевая помощь оказывается нуждающимся в поселках Кедровый, Емельяново, Зыково, а также других сельских территориях. За время существования социального проекта такую помощь получили более двух тысяч семей с детьми.

Футбольный клуб "Тотем" основан в 2006 году, является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом России по мини-футболу, был официальным коллективным послом чемпионата мира по футболу 2018 в России.