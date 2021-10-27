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ММА

Российский боец Омаргаджиев подписал контракт с UFC

В рамках турнира Dana White’s Contender Series (DWCS) россиянин победил бразильца Дженси Силву болевым приемом в четвертом раунде

ТАСС, 27 октября. Россиянин Гаджи Омаргаджиев будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ночь на 27 октября в рамках турнира Dana White’s Contender Series (DWCS) Омаргаджиев победил бразильца Дженси Силву болевым приемом в четвертом раунде. После поединка президент UFC Дэйна Уайт предоставил бойцу контракт с организацией.

"Ты просто дикарь. У тебя 13 побед и нет поражений, ты в отличной форме", - заявил Уайт.

DWCS является отборочным турниром в UFC. Омаргаджиеву 28 лет.

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