{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Олимпийская деревня Игр в Пекине откроется 27 января

Заместитель мэра китайской столицы Чжан Цзяньдун также сообщил, что эстафета олимпийского огня стартует 2 февраля

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Открытие олимпийской деревни Игр 2022 года в Пекине запланировано на 27 января. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции вице-председатель оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине, заместитель мэра китайской столицы Чжан Цзяньдун.

"Официальное открытие олимпийской деревни состоится 27 января следующего года, чтобы приветствовать атлетов со всего мира", - сказал он. "2 февраля начнется эстафета олимпийского огня", - добавил Чжан Цзяньдун.

Олимпийский огонь Игр 2022 года был доставлен из Афин в китайскую столицу 20 октября.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
ММА
Российский боец Омаргаджиев подписал контракт с UFC
В рамках турнира Dana White’s Contender Series (DWCS) россиянин победил бразильца Дженси Силву болевым приемом в четвертом раунде
Читать полностью