Олимпийская деревня Игр в Пекине откроется 27 января

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Открытие олимпийской деревни Игр 2022 года в Пекине запланировано на 27 января. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции вице-председатель оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине, заместитель мэра китайской столицы Чжан Цзяньдун.

"Официальное открытие олимпийской деревни состоится 27 января следующего года, чтобы приветствовать атлетов со всего мира", - сказал он. "2 февраля начнется эстафета олимпийского огня", - добавил Чжан Цзяньдун.

Олимпийский огонь Игр 2022 года был доставлен из Афин в китайскую столицу 20 октября.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.