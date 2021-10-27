Власти австралийского штата Виктория запретят непривитым теннисистам въезд в Мельбурн

СИДНЕЙ, 27 октября. /ТАСС/. Власти австралийского штата Виктория запретят непривитым теннисистам - участникам Australian Open въезд на территорию региона. Об этом в среду сообщил премьер-министр штата Дэниел Эндрюс.

"Я хочу предельно ясно заявить, что штат Виктория не будет делать никаких исключений для непривитых игроков [Australian Open в Мельбурне]. Я не собираюсь просить или требовать, чтобы люди, сидящие на трибуне, или работающие на мероприятии, были вакцинированы, в то время как игроки этого не делают, так что вопрос решен", - сказал Эндрюс в ходе выступления перед журналистами.

Комментарии главы регионального правительства прозвучали в ответ на сообщения о том, что федеральные власти Австралии обсуждают варианты допуска невакцинированных спортсменов к Australian Open 2022 года. Ранее премьер-министр страны Скотт Моррисон допустил, что непривитые игроки смогут въехать в Австралию после 14-дневного карантина в государственном изоляторе, и призвал власти региона "проявить некоторую гибкость" в этом вопросе. Однако Эндрюс заявил, что будет несправедливо требовать от жителей штата поспешить с вакцинацией, чтобы попасть на игры в Мельбурн-парке, и позволять игрокам попадать туда без прививки.

На территории штата Виктория действует постановление об обязательной вакцинации против коронавируса для сотрудников ряда предприятий и организаций. С 15 октября в число тех, кто обязан сделать прививку от COVID-19, вошли также профессиональные спортсмены. Первый компонент вакцины уже получили более 91% жителей региона старше 16 лет (4,9 млн человек), 76,9% (4,1 млн) были привиты полностью.

Australian Open должен пройти в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.