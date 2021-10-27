Поздняков рассказал об экипировке российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены не будут чувствовать себя лишенными национальной идентификации на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В состав российской делегации на Игры в Пекине войдут порядка 450 человек

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

"Ведется завершающая стадия работы по согласованию нашей экипировки для Игр в Пекине. Опыт, который мы получили в Токио, делает нас уверенными, что все спортсмены не будут чувствовать себя лишенными национальной идентификации", - сказал Поздняков.

Из-за санкций Спортивного арбитражного суда российские спортсмены выступят на Играх в Пекине без национальных флага и гимна, а команда будет соревноваться под аббревиатурой ROC (Russia Olympic Committee).