Поздняков заявил, что расходы на подготовку спортсменов к Олимпийским играм увеличились

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Расходы на подготовку российских спортсменов к Олимпиадам увеличились, так как их количество растет. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Расходы на подготовку, безусловно, увеличились. Количество наших спортсменов растет, поэтому увеличиваются и расходы. Мы вкладываемся не только в подготовку спортсменов к Играм в Пекине, но уже закладываем расходы на подготовку к Олимпиаде в Кортине-д'Ампеццо и Милане [в 2026 году]", - сказал Поздняков.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.