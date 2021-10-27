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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков заявил, что расходы на подготовку спортсменов к Олимпийским играм увеличились

Президент Олимпийского комитета России связал этот факт с ростом числа отечественных спортсменов, которые примут участие в соревнованиях
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Юрий Машков/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Расходы на подготовку российских спортсменов к Олимпиадам увеличились, так как их количество растет. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Расходы на подготовку, безусловно, увеличились. Количество наших спортсменов растет, поэтому увеличиваются и расходы. Мы вкладываемся не только в подготовку спортсменов к Играм в Пекине, но уже закладываем расходы на подготовку к Олимпиаде в Кортине-д'Ампеццо и Милане [в 2026 году]", - сказал Поздняков.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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